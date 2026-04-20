Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester City, addio Bernardo Silva. Guardiola scosso: "Se continui a parlare, piangerò"

Manchester City, addio Bernardo Silva. Guardiola scosso: "Se continui a parlare, piangerò"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:53Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sarà una stagione di addii in Premier League. Nove anni dopo l'arrivo ad Anfield, Mohamed Salah saluterà il Liverpool, e lo stesso farà con Etihad Stadium Bernardo Silva al termine del campionato. Il centrocampista portoghese, 31 anni, tra sei partite di Premier League dirà una volta per tutte addio al Manchester City. Colonna portante dei successi dei Citizens dal 2017 ad oggi, nonché uno dei protagonisti assoluti del Treble e della prima Champions League della storia del club.

Ma molto altro invece per chi, come Pep Guardiola, lo ha allenato per nove stagioni a Etihad. Diventando automaticamente un pupillo del genio spagnolo. Non a caso, al termine del trionfo per 2-1 sull'Arsenal ieri, il tecnico del City ha cercato - tra gli altri - Bernardo Silva per condividere un abbraccio forte, sentito, per un'immagine che scalda il cuore a milioni di tifosi degli sky blues oltre che del calcio.

E all'idea solamente che tra poco più di un mese Bernardo Silva leverà la tende e non sarà più al City, Guardiola non ce la fa: "Se continui a parlare, piangerò. Quindi stai attento", ha avvisato con fare ironico ma veritiero l'allenatore spagnolo il giornalista, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sports UK e incentrata per un momento sulla figura chiave del portoghese 31enne per la Manchester azzurra. "Sarà così emozionante il momento in cui se ne andrà. Sì", ha confidato con gli occhi di chi ormai è rassegnato all'idea di perdere uno dei suoi fedelissimi.

"Bernardo è Bernardo, non puoi definirlo, sai? Ho l'impressione che il suo contributo non sia stato visto, alle volte come personaggio pubblico, sai. L'antipasto non è lungo, non è così forte. Ma i calciatori iniziano da qui", con Guardiola a indicare la testa. Il cervello. "E finisce nei loro piedi", la precisazione dell'allenatore del Manchester City. "E quel ragazzo comincia da lì", dalla mente, punta il dito nuovamente sulla sua testa. "Ce ne sono pochi come loro, la squadra sarà sempre grata. Solo questo. Io sento gratitudine, riconoscenza di tutti. Per quello che ha fatto questo ragazzo per tanti tanti anni".

Articoli correlati
Arsenal ko, il City torna a sognare la Premier. Bernardo Silva: "Ma solo due settimane... Arsenal ko, il City torna a sognare la Premier. Bernardo Silva: "Ma solo due settimane fa..."
Il piano della Juventus per Bernardo Silva: pronta a convincerlo con un triennale... Il piano della Juventus per Bernardo Silva: pronta a convincerlo con un triennale da 7 milioni
La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la... La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions
Altre notizie Calcio estero
"Giuda!". Insultato da un tifoso del City, Gabriel Jesus risponde: "Ho vinto 11 trofei... "Giuda!". Insultato da un tifoso del City, Gabriel Jesus risponde: "Ho vinto 11 trofei qui"
Nantes e Angers, occasioni per Chevalier? Deve recuperare terreno anche in nazionale... Nantes e Angers, occasioni per Chevalier? Deve recuperare terreno anche in nazionale
Champions, Mondiale, un'altra estate col suo nome al centro: Alvarez infiamma il... Champions, Mondiale, un'altra estate col suo nome al centro: Alvarez infiamma il mercato
Il Real si compatta: ieri riunione straordinaria, Arbeloa e Carvajal hanno parlato... Il Real si compatta: ieri riunione straordinaria, Arbeloa e Carvajal hanno parlato alla squadra
Manchester City, addio Bernardo Silva. Guardiola scosso: "Se continui a parlare,... Manchester City, addio Bernardo Silva. Guardiola scosso: "Se continui a parlare, piangerò"
L'occasione sprecata di Gonçalo Ramos: rigore sbagliato nella sconfitta col Lione... L'occasione sprecata di Gonçalo Ramos: rigore sbagliato nella sconfitta col Lione
Finito a chi? Mourinho ha un Benfica invincibile: da 45 gare di fila non perde in... Finito a chi? Mourinho ha un Benfica invincibile: da 45 gare di fila non perde in campionato
Salah-Liverpool, addio dopo 9 anni. Van Dijk emozionato: "Abbiamo passato tutto insieme"... Salah-Liverpool, addio dopo 9 anni. Van Dijk emozionato: "Abbiamo passato tutto insieme"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.1 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine top news n.2 Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"
Immagine top news n.3 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine top news n.5 Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Immagine top news n.6 Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni
Immagine top news n.7 Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.2 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
Immagine news Serie A n.2 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cavasin: "La Fiorentina ha scelto di concentrarsi sul Lecce anziché sul Crystal Palace"
Immagine news Serie A n.2 Budel: "Vanoli può essere il tecnico giusto per aprire un nuovo ciclo a Firenze, Pioli non lo era"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, il tifo organizzato: "Non entreremo a Formello. Maxischermo? Ci siamo quasi"
Immagine news Serie A n.4 Chi sono Bardghji e Yaakobishvili, i due talenti che il Barça vuole offrire all'Inter per Bastoni
Immagine news Serie A n.5 Lecce-Fiorentina, i convocati di Di Francesco: spicca il rientro in lista di Banda
Immagine news Serie A n.6 Lo sfogo di Bruscolotti: "Contro la Lazio De Bruyne camminava, la colpa è di Conte?"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Leiweke: "Non puoi separare squadra e tifosi. Ci spingeranno verso la Serie A"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Top11 della 35ª giornata: Iannarilli e Pohjanaplo da 8. C'è tanto Spezia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Immagine news Serie B n.4 Media altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Haps è l’uomo in più nella volata promozione: c'è ottimismo per il rinnovo
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, i tifosi contro il neo proprietario Agnello. E c'è una cordata locale all'orizzonte
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni e l'uso del FVS: "Per l'espulsione di un avversario mi fa schifo usarlo"
Immagine news Serie C n.2 Fra nuovi documenti fiscali e proteste annunciate. Antonini pronto alla battaglia per il Trapani
Immagine news Serie C n.3 Invasione nel corso di Monopoli-Foggia: un tifoso arrestato in campo per un pugno allo steward
Immagine news Serie C n.4 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, oggi ultima puntata della telenovela cessione. Ieri sera Arechi da brividi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?