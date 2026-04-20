Arsenal ko, il City torna a sognare la Premier. Bernardo Silva: "Ma solo due settimane fa..."

La partita di cartello, per distacco, ieri pomeriggio: Manchester City-Arsenal. L'incrocio che praticamente ha riaperto i discorsi del titolo di Premier League, mettendo in discussione i Gunners comunque primi in classifica, seppur accorciati a -3 dai Citizens. Il capitano, Bernardo Silva, è intervenuto al fianco di Haaland (mattatore del match) ai microfoni di Sky Sports UK: "Vittoria pesantissima perché ci mette in una posizione per cui, se vinciamo il recupero, siamo a pari punti. Solo due settimane fa questo scenario non sembrava molto probabile. Sono felice che possiamo trovarci con lo stesso punteggio".

Sincerità estrema da parte del centrocampista portoghese, che a fine stagione saluterà dopo 9 anni all'ombra di Etihad. Su Erling Haaland: "Erling è stato fantastico, ha lottato su ogni pallone. Non è facile contro due difensori centrali così tosti. Oggi (ieri, ndr) ha lottato come un animale". Conferisce esattamente l'immagine della partita messa a referto dal gigante norvegese, capace comunque di superare l'Arsenal e Gabriel Magalhães con la rete della vittoria.

"(...) I big match sono così: i piccoli dettagli fanno la differenza. Ma nel complesso abbiamo giocato un'ottima partita. Sono davvero orgoglioso", ha aggiunto Bernardo Silva. E se ci sia la sensazione che il nome del City possa essere già sul trofeo: "La stagione è lunga. Molti piccoli dettagli non sono andati per il verso giusto in questa stagione. Abbiamo avuto anche episodi sfortunati e fallito molte occasioni, in molte partite che avremmo dovuto vincere. Oggi (ieri, ndr) le cose sono andate a nostro favore. Sono davvero felice".