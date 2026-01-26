Juventus, voltafaccia En-Nesyri. Intanto tornano in auge Zirkzee e Chiesa

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ieri sera ha messo la parola "fine" all'attesa dei bianconeri per En-Nesyri. "La situazione è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e ha espresso dubbi sulla formula. Per noi è una trattativa chiusa, non vogliamo acquistare titolo definitivo e vedremo la prossima settimana se ci sono altre occasioni", le sue parole a Sky Sport prima della gara poi vinta contro il Napoli.

L'affare sembrava già fatto, con il direttore sportivo Marco Ottolini speranzoso di poter rientrare in Italia accompagnato dal nuovo rinforzo per l'attacco di Luciano Spalletti. Il cambio di rotta da parte del giocatore però ha fatto spazientire il club.

E ora? La Signora valuta le alternative. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa settimana potrebbe portare altre piste a tornare in auge. La prima è quella che riguarda Joshua Zirkzee. Il quotidiano parla di nuovi contatti per l'attaccante olandese in forza al Manchester United. Poi c'è sempre Federico Chiesa, che rimane chiuso al Liverpool e in Italia potrebbe ritrovare slancio, anche in ottica Nazionale. La Juventus dunque valuta le alternative dopo il mancato arrivo di En-Nesyri, per rinforzare il reparto d'attacco a disposizione di Spalletti in questa seconda parte di campionato.