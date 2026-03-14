Cagliari, Pisacane: "Erano previsti orari stravolti per Kilicsoy. Ma giocherà dall'inizio"

Domani i tifosi del Cagliari non potranno seguire la squadra da vicino a Pisa e di conseguenza questo fattore influenzerà l'incontro. A parlarne è stato anche Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, in conferenza stampa: "A me dispiace moltissimo perché anche a Parma ci siamo resi conto di quanto è importante la loro presenza. Giocarci una partita del genere senza il nostro dodicesimo uomo fa male. Sappiamo che ci seguono ovunque, non fanno mai mancare il loro supporto. Sappiamo che ci seguiranno da casa e da tutto il mondo. Cercheremo di onorare loro con una prestazione seria che rappresenta un popolo".

Come sta Kiliçsoy? Quanto ha influito il Ramadan?

"Sicuramente nell'ultima partita abbiamo cercato di gestirlo. Le scelte vengono fatte poi per un'analisi generale. Volevamo mettere il ragazzo nelle condizioni di avere una settimana in più. Il programma della giornata prevedeva degli orari stravolti rispetto alle partite precedenti. Ora questo discorso non si può fare, siamo contati in avanti. Facile che possa partire dal 1' e sappiamo quanto lui ci tiene a fare bene".

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