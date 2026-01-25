Juventus, Yildiz: "Oggi siamo stati un vero gruppo. Grazie ai tifosi, sono fantastici"

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo disputato una partita davvero importante e ci siamo divertiti. Oggi siamo stati un vero gruppo, una squadra compatta. E poi i tifosi… fantastici.

In questo momento mi sento molto bene. Sono felice per il gol e per l’assist, ma la cosa più importante è dare sempre il massimo per la squadra. Ci siamo goduti la gara insieme al pubblico e questo mi rende soddisfatto. Andiamo avanti su questa strada".