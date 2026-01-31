Ufficiale
"Kastanos è verde". L'Aris Limassol annuncia il centrocampista dal Verona
Nelle ore in cui si è consumata la pesante sconfitta esterna contro il Cagliari, è stato portato a termine il trasferimento di Grigoris Kastanos (28) nella natia Cipro.
Per l'occasione l'Aris Limassol ha disegnato con stile fanciullesco un ritratto del trequartista che, in effetti, manca dal suo paese esattamente da 12 anni, quando è stato acquistato dalla Juventus.
Prestito sino al termine della stagione predisposto dall'Hellas Verona.
