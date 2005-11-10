Luis Alberto: "Lazio, ingiusto parlare di scudetto oggi. Con Taylor e Frattesi io non giocherei"
Giacomo Iacobellis
Luis Alberto applaude la Lazio. Il centrocampista dell'Al-Wakrah, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha esaltato la squadra di Gattuso dopo le otto vittorie in nove giornate di campionato. Di seguito il pensiero del Mago spagnolo.
Le parole di Luis Alberto sulla Lazio
"Seguo ancora tutte le gare della Lazio, allenamenti o partite permettendo, ma quando torno a casa apro Instagram e vedo le azioni, i gol, le giocate. Contro il Sassuolo ho pensato 'wow, ma come giocano questi ragazzi?'", ha esordito Luis Alberto. "Devono pensare partita dopo partita. Non devono farsi condizionare dalla classifica e da ciò che si dice... Scudetto? Ora è giusto non parlarne, ma se tra gennaio e febbraio saranno ancora lassù, sarà un’altra storia".
Alla domanda se questa la Lazio ricordi un po' la sua, Luis Alberto ha risposto così: "Difficile dirlo, ma ha la nostra spensieratezza. L’ho sempre detto e sempre lo dirò: senza il Covid per me avremmo potuto vincere lo scudetto. O comunque ce la saremmo giocata fino alla fine".
Infine, una battuta sullo spazio che potrebbe trovare nella rosa attuale di Gattuso: "Ora come ora è impossibile togliere Frattesi e Taylor, e lo stesso vale per Belahyane. Giocano a memoria e si completano. Il primo si inserisce come nessuno in A, il secondo è una bella scoperta. È chiaro che mi divertirei, ma ci sono loro".