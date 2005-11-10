Luis Alberto: "Lazio, ingiusto parlare di scudetto oggi. Con Taylor e Frattesi io non giocherei"

Luis Alberto applaude la Lazio. Il centrocampista dell'Al-Wakrah, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha esaltato la squadra di Gattuso dopo le otto vittorie in nove giornate di campionato. Di seguito il pensiero del Mago spagnolo.

Le parole di Luis Alberto sulla Lazio

"Seguo ancora tutte le gare della Lazio, alle­na­menti o par­tite per­met­tendo, ma quando torno a casa apro Insta­gram e vedo le azioni, i gol, le gio­cate. Con­tro il Sas­suolo ho pen­sato 'wow, ma come gio­cano que­sti ragazzi?'", ha esordito Luis Alberto. "Devono pen­sare par­tita dopo par­tita. Non devono farsi con­di­zio­nare dalla clas­si­fica e da ciò che si dice... Scudetto? Ora è giu­sto non par­larne, ma se tra gen­naio e feb­braio saranno ancora lassù, sarà un’altra sto­ria".

Alla domanda se questa la Lazio ricordi un po' la sua, Luis Alberto ha risposto così: "Dif­fi­cile dirlo, ma ha la nostra spen­sie­ra­tezza. L’ho sem­pre detto e sem­pre lo dirò: senza il Covid per me avremmo potuto vincere lo scudetto. O comun­que ce la saremmo gio­cata fino alla fine".

Infine, una battuta sullo spazio che potrebbe trovare nella rosa attuale di Gattuso: "Ora come ora è impos­si­bile togliere Frat­tesi e Tay­lor, e lo stesso vale per Belahyane. Gio­cano a memo­ria e si com­ple­tano. Il primo si inse­ri­sce come nes­suno in A, il secondo è una bella sco­perta. È chiaro che mi diver­ti­rei, ma ci sono loro".