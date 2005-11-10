Endrick non vuole più stare in panchina al Real Madrid. Meglio evitare la fine di Reinier

Endrick è probabilmente la migliore occasione del mercato di gennaio. Perché il centravanti brasiliano finora ha giocato pochino nell'annata del Real Madrid, chiuso com'è dal solito Kylian Mbappé e da Carles Espì, più considerato rispetto a lui da José Mourinho. Per chi è alla ricerca di un numero nove potrebbe essere manna dal cielo, un po' come successo all'Olympique Lione nella scorsa stagione. Poi certo, il tecnico portoghese non ha intenzione di perderlo così facilmente e lo ha detto pubblicamente, ma è chiaro che sia anche un modo per stimolarlo e non atterrirlo ulteriormente.

Roma o Milan?

Dopo il prestito in Ligue 1 l'idea è quella di avere un campionato più competitivo, almeno nelle prime posizioni. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse, con i giallorossi che potrebbero utilizzare la corsia preferenziale con Mou, mentre i rossoneri rappresentano un'ottima possibilità perché oltre a Goncalo Ramos non c'è nessun sostituto, vista l'annata storta - almeno fin qui - di un Camarda a cui viene preferito anche Cissè.

L'intenzione però è chiara ed è quella di giocare di più. Perché da numero nove del Brasile a incompreso il passo non è poi così lunghissimo - basta chiedere a Kaio Jorge o Reinier, tornato poi all'Atletico Minero dopo essere stato un bell'investimento per i Galacticos.