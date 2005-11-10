Cardinale candida il Milan: "Scudetto possibile al 100%". E manda una frecciata ad Allegri
Giacomo Iacobellis
"Lo scudetto è assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante". Gerry Cardinale lancia il suo Milan alla vigilia del derby e, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si inserisce tra le candidate per vincere lo scudetto già da quest'anno. "Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi. Vincere è l’unica cosa che mi interessa, ma pensiamo a una partita alla volta, a guadagnare terreno su chi ci sta davanti, giornata dopo giornata", ha tuonato il patron rossonero.
La fiducia in Amorim e la stoccata ad Allegri
"Ho piena fiducia in lui. Nel finale di Top Gun, il mio film, c’è una grande battuta: 'Non abbandono la mia spalla (il pilota dell’aereo d’appoggio, ndr)' dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco (lo ripete due volte, con forza, ndr). Non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io. Se avessi commesso un errore, lo ammetterei, ma non penso di averlo commesso", ha proseguito.
Infine, la stoccata al predecessore di Amorim in panchina: "Ruben non ha bisogno che io gli stia con il fiato sul collo: ha tutto sotto controllo ed è un vero professionista che fa crescere le persone. Sta gestendo i ragazzi e sta allenando bene il gruppo. Non penso che questo succedesse prima (stoccata ad Allegri, senza nominarlo, ndr)".