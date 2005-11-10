Cardinale candida il Milan: "Scudetto possibile al 100%". E manda una frecciata ad Allegri

"Lo scudetto è asso­lu­ta­mente pos­si­bile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arro­gante". Gerry Cardinale lancia il suo Milan alla vigilia del derby e, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si inserisce tra le candidate per vincere lo scudetto già da quest'anno. "Mi sve­glio ogni mat­tina spe­rando in un pic­colo spi­ra­glio, ovvero che l’inter cominci a pareg­giare invece di vin­cere e che noi comin­ciamo a met­tere insieme una serie di suc­cessi. Vin­cere è l’unica cosa che mi inte­ressa, ma pen­siamo a una par­tita alla volta, a gua­da­gnare ter­reno su chi ci sta davanti, gior­nata dopo gior­nata", ha tuonato il patron rossonero.

La fiducia in Amorim e la stoccata ad Allegri

"Ho piena fidu­cia in lui. Nel finale di Top Gun, il mio film, c’è una grande bat­tuta: 'Non abban­dono la mia spalla (il pilota dell’aereo d’appog­gio, ndr)' dice Tom Cruise. E io non abban­dono Ruben. Non è asso­lu­ta­mente in peri­colo. Resterò al suo fianco (lo ripete due volte, con forza, ndr). Non com­met­terò gli errori com­messi negli ultimi anni. È il mio tec­nico e con­ti­nue­remo a lavo­rare insieme fin­ché non riu­sci­remo a fare il salto di qua­lità. Non puoi vin­cere se passi con­ti­nua­mente da un alle­na­tore all’altro. Amo­rim l’ho scelto io. Se avessi com­messo un errore, lo ammet­te­rei, ma non penso di averlo com­messo", ha proseguito.

Infine, la stoccata al predecessore di Amorim in panchina: "Ruben non ha biso­gno che io gli stia con il fiato sul collo: ha tutto sotto con­trollo ed è un vero pro­fes­sio­ni­sta che fa cre­scere le per­sone. Sta gestendo i ragazzi e sta alle­nando bene il gruppo. Non penso che que­sto suc­ce­desse prima (stoc­cata ad Alle­gri, senza nomi­narlo, ndr)".