Cesena, asse con il Cagliari: in arrivo Di Pardo. E Klinsmann potrebbe essere 'bloccato'

Il Cesena è al lavoro con il Cagliari per rinforzare la corsia destra di centrocampo con un giocatore che in rossoblù ha trovato pochissimo spazio e che può agire anche da mezzala. Il nome è quello di Alessandro Di Pardo, classe '99 per cui sono in corso dei colloqui già da qualche tempo. Il club sardo vorrebbe però allargare la trattativa al nome di Jonathan Klinsmann, portiere che piace molto ai rossoblù.

Il Cagliari infatti, come riporta Il Resto del Carlino vorrebbe bloccare il classe '97 in vista della prossima estate lasciandolo però nel club bianconero fino a fine stagione per permettergli di giocare con continuità e rincorrere il sogno di una chiamata degli Stati Uniti per il Mondiale che si svolgerà in estate. I sardi potrebbero dunque acquistare il suo cartellino a titolo definitivo, con l'ex di Juventus Next Gen e Modena come contropartita, lasciandolo in prestito ai romagnoli fino a fine anno.

Sempre per le corsie esterne si lavora anche all'ipotesi Devid Eugene Bouah della Carrarese che in stagione ha collezionato 17 presenze di cui solo cinque da titolare. La concorrenza della Reggiana, che appare in vantaggio, e il problema al ginocchio rimediato contro l'Avellino nell'ultima di campionato potrebbe raffreddare però questa pista con il Cesena che dopo Di Pardo potrebbe guardare altrove per completare la rosa.