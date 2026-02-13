Klinsmann: "I calendari hanno superato il limite della decenza. Italia? L'ostacolo è culturale"

"I calendari hanno superato il limite della decenza. Troppi impegni, i danni che procurano ai giocatori e allo spettacolo…". Parla così Jurgen Klinsmann, ex giocatore che in Italia ha vestito la maglia della Sampdoria e soprattutto quella dell'Inter, al Corriere dello Sport, spiegando come anche il Mondiale sarà il più lungo di sempre e si sommerà ai tanti impegni. Sugli Azzurri però non ha dubbi: "L'Italia ci sarà, sono molto positivo".

Klinsmann ammette che in Italia vedere il calcio non è più piacevole, con allenatori che hanno paura di perdere il posto dopo 3 ko e che effettuano sostituzioni spesso difensive dopo 55-60 minuti: "Limita la crescita dei giovani e del movimento, in pochi hanno il coraggio di rischiare un 17enne". L'esempio positivo è quello di Pio Esposito, a cui Chivu ha dato subito fiducia: "Dovete rischiare, l'ostacolo è culturale, non bisogna pensare alle eventuali cicatrici".

Citare se stesso è fin troppo semplice, ma è curioso come il caso riguardi anche in qualche modo la Serie A. Quando era ct degli Stati Uniti infatti c'era la paura che Pulisic potesse scegliere la Croazia, così lui lo fece giocare 20 minuti in Nazionale, fregando tutti: "Noi tedeschi sappiamo investire sui ragazzi, penso a Wirtz e a Musiala".