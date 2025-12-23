"Fullkrug al Milan potrebbe funzionare". Klinsmann certo: "Si inserisce bene in Italia"

L’ex commissario tecnico della Germania ed ex Inter Jurgen Klinsmann ha analizzato cosa potrebbe portare il connazionale Niclas Fullkrug al Milan (ha già sostenuto le visite mediche in data odierna, si aspetta solo l'annuncio del club rossonero). "Sono felice per lui. Credo che sia un buon passo", ha esordito ai microfoni di Sky Sports DE.

"Al West Ham le cose non sono andate come lui sperava. Questo trasferimento può solo fargli bene, può dare frutti, soprattutto a sei mesi dal Mondiale", ha confidato Klinsmann. In effetti da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per cercare fortuna in Premier League, la sua carriera ha subito una drastica picchiata e dall'estate del 2024 ad oggi ha trovato solamente 3 gol e 2 assist in 29 presenze con gli Hammers. Decisamente poco in confronto ai quasi 30 milioni spesi per acquistarlo dal club giallonero, complici anche gli infortuni che non gli hanno lasciato pace.

Ma il Milan e Allegri lo hanno voluto fortemente, alla luce dell'infortunio con relativa operazione di Gimenez: "Lui vuole assolutamente partecipare alla Coppa del Mondo e ha tutte le qualità per farlo", ha detto Klinsmann a proposito di Fullkrug. "Il Milan è una buona squadra e gli auguro semplicemente di avere lì le occasioni da gol che forse non ha avuto al West Ham. Gli auguro un posto in rosa per il Mondiale". E ha aggiunto: "Il prossimo Mondiale è unico per il modo in cui verrà disputato e per questo credo che questa sia la principale motivazione del trasferimento".

L'analisi è proseguita: "Avrebbe potuto anche aspettare un po’ al West Ham, finché non avesse trovato continuità e segnato i suoi gol, ma ha detto: 'No, il tempo sta un po’ scappando e ora decido di fare questo passo'", riconosce l'ex giocatore dell'Inter. "Si inserisce bene, perché nel calcio che si gioca in Italia e anche al Milan è richiesta efficienza, e lui è efficiente. È un uomo d’area, un vero numero nove che apre spazi per gli altri. Penso per esempio a Christian Pulisic. Può anche giocare senza problemi in una coppia d’attacco con Santiago Gimenez o con altri giocatori. Potrebbe davvero funzionare".