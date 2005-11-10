Kolo Muani, l'Europa League ti fa bello: ad Alkmaar la miglior prestazione stagionale

Il carro di Randal Kolo Muani, per dirla alla Luciano Spalletti, è ripartito. E i posti disponibili cominciano a scarseggiare. Dopo mesi complicati, tra la deludente esperienza al Tottenham e un ritorno alla Juventus inizialmente sottotono, l'attaccante francese sembra finalmente aver ritrovato se stesso. Ad Alkmaar arriva probabilmente la sua miglior prestazione stagionale: un gol, un assist e tante giocate di qualità che riportano alla mente il giocatore ammirato nella prima parentesi bianconera. L'Europa League si conferma il suo terreno preferito: tre reti e due assist nella competizione, che diventano quattro gol e tre passaggi vincenti considerando tutte le competizioni.

Un gol da applausi e l'intesa con Woltemade: la notte perfetta di Kolo Muani

Il francese impiega appena quattro minuti per rendersi pericoloso, sfiorando il palo con un diagonale. Al 19' confeziona l'assist per il vantaggio di Koopmeiners, mentre al 37' firma il raddoppio con uno splendido sinistro di controbalzo dopo uno scambio con Woltemade. Proprio l'intesa con il tedesco rappresenta una delle chiavi della sua crescita: Kolo Muani può svariare su tutto il fronte offensivo, partire largo e sfruttare velocità e tecnica per creare superiorità. Ma contro l'AZ convince anche per il lavoro senza pallone, mostrando una disponibilità al sacrificio che completa una prestazione da protagonista assoluto.

Kolo Muani: "Eravamo sull'orlo di una crisi". E ora la sfida è la continuità

Nel dopogara, ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante ha espresso tutta la propria soddisfazione: "Sono un attaccante, devo fare gol, sono orgoglioso di esserci riuscito, ma dobbiamo continuare in Serie A, nel weekend". Poi un passaggio significativo sul momento della Juventus: "La vittoria contro il Napoli ha fatto bene, ci ha risaldato. Eravamo sull'orlo di una crisi, stasera torniamo con i tre punti e siamo contenti di questo". Parole che raccontano la ripartenza di una squadra e del suo attaccante, tornato finalmente a incidere con continuità in Europa. Adesso resta l'ultimo passo: trasferire anche in campionato la versione di Kolo Muani ammirata ad Alkmaar. Perché il talento non è mai mancato, ma la Juventus ha aspettato a lungo di rivederlo.