Sabatini esalta Gattuso: "Meriti enormi, sta facendo un lavoro straordinario alla Lazio"

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere e a raccogliere consensi. Il primato in classifica davanti all'Inter ha acceso i riflettori sul lavoro del tecnico calabrese, elogiato anche da Walter Sabatini. L'ex direttore sportivo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di news.superscommesse.it, ha sottolineato soprattutto la crescita individuale dei calciatori biancocelesti: "I meriti di Gattuso sono enormi. Mi riferisco proprio a quelli dell'allenatore. E non tanto per i risultati, fin qui eccezionali, ma per il miglioramento esponenziale di alcuni suoi giocatori".

Sabatini: "Isaksen, Noslin e Belahyane migliorati grazie a Gattuso"

L'ex dirigente ha individuato tre giocatori che stanno beneficiando particolarmente del lavoro dell'allenatore: "Nomino, fra tutti, Isaksen, Noslin e Belahyane. La Lazio decolla quando decollano i suoi calciatori, e Gattuso sta lavorando in maniera straordinaria". Secondo Sabatini, la squadra non dovrebbe lasciarsi condizionare dalla posizione in classifica: "La Lazio non deve porsi alcun obiettivo specifico di classifica, l'unico target che deve mettersi dentro la testa è quello di essere competitiva sempre, in ogni partita". Un percorso che ha trasformato i biancocelesti in una delle rivelazioni del campionato: "La Lazio è fin qui una sorpresa meravigliosa per tutto il calcio italiano".

Scudetto, Sabatini: "Inter favorita, ma la Lazio può essere un'outsider"

Sul tema della lotta per il titolo, Sabatini continua a considerare l'Inter la principale candidata alla vittoria finale, pur inserendo anche la Roma tra le inseguitrici più accreditate. Attenzione, però, alla formazione di Gattuso: "Vista la classifica attuale, terrei anche la Lazio tra le possibili outsider, visto che non è possibile trascurare i punti (tanti) che fin qui ha fatto". Infine, una considerazione sulle ambizioni dei biancocelesti: "Non glieli ha donati il giudice sportivo, li ha conquistati sul campo. È giusto, a questo punto, che anche i giocatori biancocelesti abbiano delle ambizioni".