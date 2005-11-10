Amorim: "Cristiano Ronaldo? Non è stato il modo migliore per chiudere con la Nazionale"

Con un video sui suoi profili social, Cristiano Ronaldo ha annunciato nelle ultime ore l'addio alla Nazionale portoghese. Una notizia che ha fatto il giro del mondo in poco tempo, catalizzando l'attenzione degli appassionati di calcio. Dal 2003 a oggi, in 23 anni, ha disputato 234 gare e segnato 146 reti e vinto un Europeo e due Nations League. Una parentesi storica che si chiude. Non senza polemiche.

A soffermarsi sul tema, prima della gara di Europa League contro il Ferencvaros, è stato anche Ruben Amorim: "Siamo tutti d'accordo che non sia stato il modo migliore per chiudere la carriera in Nazionale - ha sottolineato l'allenatore del Milan e connazionale di Cristiano Ronaldo, ma è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto per il nostro paese. Tanti conoscono il Portogallo anche per Cristiano Ronaldo. Sarà comunque in grado di dare qualcosa al nostro paese anche fuori dal campo".