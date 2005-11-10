Juventus, Kolo Muani: "Ottima partita, ci prendiamo i tre punti. Adesso testa alla prossima"

L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della sfida di Europa League contro l'AZ. Ecco le sue parole:

"È stata un'ottima partita, sono fiero di quello che ho fatto. Penso che abbiamo avuto le nostre occasioni. Sono contento del gol che siamo riusciti a fare, prendiamo i tre punti e pensiamo alla prossima. Sono un attaccante, devo fare gol, sono orgoglioso di esserci riuscito, ma dobbiamo continuare in Serie A, nel weekend. La vittoria contro il Napoli ha fatto bene, ci ha risaldato. Eravamo sull'orlo di una crisi, stasera torniamo con i tre punti e siamo contenti di questo. Fa sempre piacere avere un allenatore che ci supporta sempre. Anche le critiche sono sempre costruttive, ci aiuta a dare il massimo per la Juve. Finchè sono in campo non importa la posizione, non ho problemi. L'importante per me è dare sempre il massimo per la squadra.