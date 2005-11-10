15 minuti per incidere: Atalanta, almeno c'è Krstovic. I numeri dell'exploit con Sarri

Entra Krstovic al 67', segna Krstovic all'82': in un'altra serata amara, l'Atalanta di Sarri si aggrappa ai gol del giocatore che lì davanti difficilmente tradisce. L'ex Lecce è arrivato già al settimo gol stagionale, in appena 11 presenze, con anche due assist all'attivo. Dopo l'1-1 con il Kairat Almaty in Conference League sono ancora tante le incognite che riguardano il nuovo ciclo con Maurizio Sarri, ma il montenegrino sta facendo vedere di trovarsi molto a suo agio con l'allenatore toscano.

I numeri di Krstovic

Non che la scorsa stagione avesse fatto registrare numeri da buttare via: 10 reti e 5 assist in campionato, più uno in Champions. L'inizio di stagione però promette un'annata che può portare ad un record personale, visto che siamo solamente ad inizio novembre e che il massimo raggiunto da Krstovic nella sua avventura italiana è rappresentato dai 12 gol della stagione 2024/25 fra campionato e Coppa Italia.

669 i minuti giocati fino a qui: Krstovic sta viaggiando ad una media di una rette ogni 95 minuti, un vero e proprio exploit. Sarri ha risposto così alla domanda di TMW in conferenza su di lui: "Krstovic leader? Krstović può diventare un leader, non per la capacità di trascinare gli altri attraverso interventi verbali o chissà cos'altro, ma perché questa carica agonistica che ha può diventare trascinante. Questa caratteristica ce l'ha".