Troilo convocato dall'Argentina: "L'ho scoperto dopo Atalanta-Parma, me l'ha detto Pettinà"

Mariano Troilo è tornato a essere convocato dall'Argentina dopo tanto tempo e ha voluto rendere note tutte quelle che erano le sue emozioni attraverso i social. Con un video su Instagram infatti il difensore del Parma non ha nascosto la felicità per un traguardo che ha inseguito a lungo e che Scaloni gli ha permesso di tagliare proprio dopo l'addio di Lionel Messi, con cui non condividerà dunque questo ritiro.

Le parole di Troilo

"Ciao tifosi, vi voglio raccontare le mie emozioni dopo aver scoperto di essere di nuovo convocato in Nazionale e tornare nel mio Paese. Sono molto contento di ritornare, l’ho scoperto l’altro giorno dopo la partita contro l’Atalanta. Me l’ha detto il direttore sportivo (Pettinà, ndr), la prima persona che ho chiamato è stata mio papà e poi la mia famiglia. Sono molto emozionati, come me. È una grande emozione, forza Parma!".