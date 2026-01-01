Juventus, Koopmeiners: "Siamo arrabbiati per il risultato, dispiace per il gol annullato"

Teun Koopmeiners, difensore-centrocampista della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 contro la Lazio: "Siamo un po' arrabbiati per il risultato, perché abbiamo avuto tante occasioni ma è mancata precisione nei passaggi finali e al tiro".

Il modo offensivo di giocare può essere la causa di questi gol presi?

"Col mister vogliamo attaccare tanto e a me piace così, vogliamo cercare di fare tanti gol anche per i nostri tifosi però dobbiamo attaccare anche in difesa. Forse manca un po' di concentrazione e comunicazione, è molto importante come si è visto oggi. Dobbiamo far meglio in questo tipo di situazioni".

Cosa hai provato sul gol che ti è stato annullato per fuorigioco?

"Mi dispiace per il gol annullato, perché era un grande momento per la squadra. Non ho visto Thuram in fuorigioco, pensavo che il gol fosse regolare".