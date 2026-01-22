Atalanta, Krstovic guarda avanti: "Manca solo il risultato, ora vincere contro il Parma"

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao, l'attaccante dell'Atalanta Nikola Krstovic ha parlato ai canali ufficiali del club: "Non sono tanto felice perché perdiamo punti importanti per noi. Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, ci è mancato solo il secondo gol. Nella ripresa siamo partiti benissimo con i primi dieci minuti perfetti. Dopo abbiamo preso tre gol in dieci minuti".

Cosa è mancato?

"E' come se fosse stato un blackout. Poi abbiamo cercato per cambiare la partita. Non c'è stato molto tempo".

Difficile anche trovare le parole.

"E' giusto. E' stata una grande opportunità per noi per andare nei primi otto in classifica. Ora pensiamo a vincere contro il Parma".

Ora portare a casa il risultato già domenica prossima.

"Manca solo il risultato, speriamo che domenica di vincere a casa nostra".