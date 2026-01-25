Atalanta, Krstovic: "Questa squadra è una famiglia. Con Scamacca nessun problema su chi gioca"
TUTTO mercato WEB
Prosegue il momento d'oro di Nikola Krstovic. In mezz'ora, l'attaccante è stato decisivo nella gara contro il Parma. Un gol e un assist, a stroncare le velleità di rimonta degli emiliani. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni di DAZN:
Palladino lavora bene con i centravanti, ora è il tuo momento:
“Lavoriamo bene ogni giorno. Io e Scamacca non abbiamo problemi per chi gioca, andiamo avanti lavorando al 100%. Ci saranno altre partite e ora pensiamo alla Champions”.
Stai bene e sei recuperato, sei tornato dalle difficoltà:
“Andiamo sempre insieme, questa squadra è come una famiglia per me. In una nuova squadra e città era tutto diverso, ora sto bene. Non ci sono problemi e vado sempre a mille”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Pronostici
Calcio femminile