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Fiorentina, dopo la lite con il Pengwin arriva l'influenza: Kean non è neanche in tribuna
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Moise Kean, attaccante della Fiorentina attualmente ai box per un problema alla tibia, non è presente questa sera allo stadio Franchi per assistere al ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace.
Il centravanti viola, finito al centro dell’attenzione nelle ultime ore per l’accesa discussione con Kristian Pengwin, è stato infatti fermato da un attacco influenzale che gli ha impedito di essere in tribuna.
Presenti invece al Franchi gli altri indisponibili Parisi e Fortini, oltre ai fuori lista Brescianini e Rugani.
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