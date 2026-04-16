Gabbia gonfia il petto: "Il Milan mi ha dato la possibilità di giocare con un campione come Modric"

Nel corso dell'intervista concessa a MilanNews, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato anche del suo compagno di squadra Luka Modric e dell'opportunità di allenarsi tutti i giorni con un Pallone d'Oro. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Mi porto dietro la sua grandezza. È un giocatore incredibile e una persona eccezionale, ha la grandezza del campione in ogni comportamento e atteggiamento, nella dedizione che ci mette negli allenamenti e nelle partite, nella voglia di migliorarsi che ha, nel non accettare di fare un errore, lui che già sbaglia pochissimo e che ha vinto tutto. Ha una passione incredibile. Mi auguro con tutto il cuore che possa rimanere con noi perché è un giocatore fantastico e una persona ancora migliore. Siamo contentissimi, il Milan mi ha dato la possibilità di giocare con un campione così, una cosa che in pochi hanno avuto la fortuna di avere in carriera: io posso dire di avere giocato con un fenomeno eccezionale".