Pontedera, Banchieri a rischio esonero: decisiva la prossima gara contro la Ternana
Arrivato sulla panchina del Pontedera lo scorso 3 dicembre Simone Banchieri finora non è riuscito a centrare neanche una vittoria con la compagine toscana, oggi ultima in classifica nel Girone B di Serie C.
Per lui 3 pareggi e quattro sconfitte. Un ruolino di marcia, questo, che secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com avrebbe messo in bilico la sua posizione.
Probabilmente, però, all'allenatore torinese verrà data una ulteriore gara per confermare la sua posizione: quella del prossimo weekend contro la Ternana al 'Mannucci'.
