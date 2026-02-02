TMW Juventus, niente esami al J Medical per Yildiz: per il turco trattamenti alla Continassa

La Juventus tira un sospiro di sollievo in merito a quelle che sono le condizioni di Kenan Yildiz dopo il fastidio muscolare accusato ieri nella sfida contro il Parma.

"Ora ha dolore anche camminando, bisogna valutare. Quelli che l’hanno trattato dicono che non si tratta di molto, per giovedì la vedo dura", aveva spiegato nell'immediato post partita Luciano Spalletti. Il turco, dalle ultime apprese, nella mattinata di oggi ha svolto i trattamenti del caso direttamente alla Continassa e non dovrà svolgere controlli strumentali al J Medical.