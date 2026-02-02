TMW Giacomo Vrioni può tornare in Italia. In Serie B ci pensano Cesena e Reggiana

Possibile ritorno nel calcio italiano per Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese classe 1998 svincolato dallo scorso 1 luglio dopo la fine del contratto con i Montreal Impact in MLS.

Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sul giocatore nato da San Severino Marche ci sarebbero gli interessamenti di due club di Serie B: il Cesena, attualmente più forte, e la Reggiana.