Hellas addio a Zanetti. Colpi per Parma, Pisa e Udinese. Le ultime su Mateta: top news delle 13

Hellas addio a Zanetti. Colpi per Parma, Pisa e Udinese. Le ultime su Mateta: top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Gabriel Strefezza ha raggiunto lo Studio Pasta per svolgere le visite mediche con il Parma. L'esterno offensivo brasiliano, classe '97, rimasto sei mesi in Grecia per giocarsi le sue carte all'Olympiacos e in Champions League, ha preferito fare ritorno in Italia e abbracciare una nuova esperienza per giocare al Tardini. Secondo le informazioni riportate da TMW, il giocatore ha già terminato gli esami di rito e ha lasciato la clinica (nella foto in calce il momento dell'arrivo dell'ex Como già con le tenute ufficiali da giocatore gialloblù). Nelle prossime ore dunque, con responso positivo, arriverà la tanto attesa firma sul contratto che legherà Strefezza al Parma per i prossimi sei mesi in prestito. Fino al termine della stagione e in tempo per la chiusura del mercato in programma questa sera (ore 20). Insomma, questione di ore, ma ormai si aspetta solo l'annuncio ufficiale.

La Cremonese è una delle squadre attive in queste ultime ore di mercato, con la società grigiorossa pronta a consegnare rinforzi importanti al tecnico Davide Nicola. Ed in attesa degli acquisti, sono da mettere in conto anche cessioni: una riguarda Johnsen, attaccante in procinto di trasferirsi al Palermo. In entrata il focus è rivolto alla difesa, dove sfumato Marianucci continua a piacere particolarmente Sebastiano Luperto del Cagliari. In questo senso è da segnalare un tentativo last minute per il centrale di proprietà dei sardi, con la Cremonese che ha messo sul piatto una proposta da 5 milioni di euro per il suo cartellino.

Le ultime ore di calciomercato vedranno ancora una volta il Milan protagonista, con la questione Jean-Philippe Mateta che ancora non ha visto il suo epilogo definitivo. Una trattativa, quella col Crystal Palace, che sarebbe formalmente già conclusa da un paio di giorni ma che ancora non è stata formalizzata. Il Milan, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, ha deciso di prendersi ulteriore tempo per valutare nel dettaglio le condizioni dell'attaccante francese (nello specifico alcuni problemi alle ginocchia), con ulteriori visite mediche questa mattina a Londra che sono confermate anche da diversi media d'oltremanica fra cui The Athletic. Nel caso in cui dovessero arrivare rassicurazioni importanti ecco che la trattativa andrà verso la fumata bianca. Contrariamente, se il Milan non dovesse essere convinto come l'estate scorsa con Boniface, ecco che l'operazione andrà verso lo stop. Ora decisive in un senso o nell'altro insomma, col Milan che nel frattempo ha trovato tutti gli accordi del caso con le parti in causa: per il Crystal Palace sarebbe pronto un assegno da oltre 30 milioni che con i bonus potrebbero toccare i 35. Per il giocatore, invece, già stampata una bozza di contratto che avrà validità 4 anni e mezzo, quindi 30 giugno 2030.

Cagliari scatenato in queste ultime ore di mercato. La formazione isolana è al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di mister Fabio Piscane con l’intenzione di conquistare il più presto possibile la permanenza in Serie A. E proprio in entrata si cerca di chiudere un innesto di qualità come Benjamin Dominguez. L’esterno mancino argentino quest’anno ha collezionato 14 presenze con la maglia dei rossoblù di Vincenzo Italiano fra le varie competizioni sfornando tre assist per i compagni. L’operazione può andare in porto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro con l’aggiunta anche di un 50% da versare nelle casse del club emiliano in caso di una futura rivendita. Potrebbero essere sistemati presto gli ultimi dettagli per arrivare all’attesa fumata bianca. In uscita invece c’è sempre il pressing della Fiorentina su Zappa. La trattativa può decollare sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza con un contratto che sarà fino al 2030. Il Parma invece insiste per Zito Luvumbo. I ducali dovranno però guardarsi dalla concorrenza di Pisa e Besiktas. L’intenzioni del club sardo sarebbe quella di inserire l’obbligo di riscatto in caso di cessione.

Branimir Mlacic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Nella giornata di ieri i dirigenti friulani sono volati a Spalato per definire gli accordi riguardanti il promettente difensore classe 2007 che in questi minuti è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Un'operazione importante per l'Udinese, che nelle scorse ore ha trovato la quadra economico con l'Haiduk Spalato e col giocatore. Dopo essere stato ad un passo dall'Inter nelle prime settimane di gennaio, ora Mlacic è pronto per firmare con i friulani il suo nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2031 con opzione per una ulteriore stagione.

La pesante sconfitta di sabato sera contro il Cagliari costa il posto Paolo Zanetti. Il Verona in questi minuti ha infatti comunicato l'esonero dell'allenatore, con la squadra che è stata momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Paolo Sammarco.

Daniele Rugani è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore è arrivato ieri in tarda serata e questa mattina svolgerà le visite mediche per il nuovo club, prima di spostarsi al Viola Park, apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai gigliati ed aggregarsi da subito al resto del gruppo, che sabato sera sarà di scena al Franchi per il delicato match salvezza contro il Torino. Come vi abbiamo raccontato, il club viola e la Juventus nelle scorse ore hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del difensore classe ‘94 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i toscani riuscissero a centrare la salvezza al termine della stagione. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il prestito oneroso è pari a 500mila euro a cui se ne dovranno aggiungere altri 2 milioni in caso di riscatto.

Nuovo arrivo in vista per il Pisa, che attende ancora di ricevere la risposta definitiva da Oscar Hiljemark per la sostituzione di Alberto Gilardino, esonerato dopo il ko contro il Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club toscano ha chiuso infatti un po' a sorpresa la trattativa per riportare in Serie A, Samuel Iling-Junior.

Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
