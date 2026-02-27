Fiorentina, dopo la gara thriller la beffa infortuni: i viola perdono Gosens e Solomon

Lo 0-3 dell’andata doveva essere una formalità. Una passeggiata. Una di quelle serate in cui amministri, sorridi e timbri il cartellino per gli Ottavi. E invece no. Perché questa Fiorentina ha un talento raro: complicarsi la vita quando potrebbe evitarlo. Contro lo Jagiellonia sembrava tutto sotto controllo. Tre gol di vantaggio, qualificazione in tasca, clima da gestione intelligente. E invece i viola decidono di giocare con il fuoco. Sessanta minuti da incubo, mollezza, errori, blackout totale. I polacchi restituiscono colpo su colpo i tre schiaffi presi all’andata e trascinano la partita ai supplementari. Una rimonta subita che sa di autolesionismo. Poi, quando il baratro inizia a guardarti negli occhi, arriva la reazione. Fagioli e Fabbian, nel secondo tempo dell’extra time, mettono fine alla farsa e fissano il 2-4. Qualificazione agli Ottavi, sì. Ma con questa Fiorentina non esistono serate tranquille: anche quando sembra tutto semplice, riesce sempre a trasformarlo in un thriller.

Tanti infortuni

Oltre al danno, la beffa per la squadra viola. Paolo Vanoli alla vigilia aveva detto che voleva dai suoi una gestione delle forze in vista di una trasferta, quella a Udine di lunedì prossimo, che inevitabilmente adesso ha la propria vista la classifica che li vede coinvolti. E invece le parole dell’allenatore lombardo si sono rivolte contro come un boomerang. Oltre ai 120 minuti di battaglia, i toscani hanno anche perso Manor Solomon e Robin Gosens. Il tedesco ha subito una frattura allo zigomo che lo costringerà a giocare con una protezione per le prossime partite. Molto peggio potrebbe essere il referto dell’israeliano, uscito dopo dieci minuti dei tempi supplementari per un infortunio muscolare al retto femorale della coscia destra. Nella giornata di oggi ci saranno accertamenti, ma le prime sensazioni non sono buone.

Gli ottavi

Sempre oggi la Fiorentina saprà quale sarà la sua avversaria agli ottavi di finale di Conference League. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, a Nyon andrà in scena l'ultimo sorteggio che decreterà il tabellone definitivo della competizione. Per i viola, inseriti nel 'Silver side' agli ottavi ci sarà una tra i francesi dello Strasburgo, arrivati primi nella League Phase, o i polacchi del Rakow Częstochowa, quinta forza al momento della Ekstraklasa alle spalle, tra le altre, proprio dello Jagiellonia.