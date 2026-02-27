Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: precedenti e brividi polacchi al Franchi

La Fiorentina ha pescato il Rakow agli ottavi di Conference League. Ancora una squadra polacca sulla strada dei viola in Europa, dopo che ieri la formazione di Vanoli ha superato lo Jagiellonia con il brivido.

Dopo il 3-0 conquistato in Polonia nella gara d’andata, la squadra polacca ha spaventato il Franchi segnando tre gol e portando la sfida ai supplementari. Nell’extra time i viola hanno trovato due reti, ma alla fine lo Jagiellonia si è imposto 4-2: un successo che non è bastato per ribaltare il risultato complessivo.

Non è la prima volta che al Franchi una squadra polacca mette paura ai gigliati. Era già successo nella stagione 2022/23, ai quarti di finale di Conference League: dopo il 4-1 in casa del Lech Poznan, al ritorno i polacchi si erano portati sul 3-0 dopo 70 minuti. Fu la rete di Riccardo Sottil al 78’ a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi viola, con Castrovilli che nel recupero blindò la qualificazione.

Ora di nuovo una polacca, ma stavolta la Fiorentina non sarà testa di serie e giocherà il ritorno in Polonia. E chissà che disputare la gara decisiva lontano dal Franchi, visti i precedenti, non possa rivelarsi un vantaggio.