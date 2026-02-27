Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: precedenti e brividi polacchi al Franchi

Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: precedenti e brividi polacchi al FranchiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:45Serie A
Daniel Uccellieri

La Fiorentina ha pescato il Rakow agli ottavi di Conference League. Ancora una squadra polacca sulla strada dei viola in Europa, dopo che ieri la formazione di Vanoli ha superato lo Jagiellonia con il brivido.

Dopo il 3-0 conquistato in Polonia nella gara d’andata, la squadra polacca ha spaventato il Franchi segnando tre gol e portando la sfida ai supplementari. Nell’extra time i viola hanno trovato due reti, ma alla fine lo Jagiellonia si è imposto 4-2: un successo che non è bastato per ribaltare il risultato complessivo.

Non è la prima volta che al Franchi una squadra polacca mette paura ai gigliati. Era già successo nella stagione 2022/23, ai quarti di finale di Conference League: dopo il 4-1 in casa del Lech Poznan, al ritorno i polacchi si erano portati sul 3-0 dopo 70 minuti. Fu la rete di Riccardo Sottil al 78’ a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi viola, con Castrovilli che nel recupero blindò la qualificazione.

Ora di nuovo una polacca, ma stavolta la Fiorentina non sarà testa di serie e giocherà il ritorno in Polonia. E chissà che disputare la gara decisiva lontano dal Franchi, visti i precedenti, non possa rivelarsi un vantaggio.

Articoli correlati
Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Dybala scalpita per la Juve, Gosens con la maschera, blindato Egharevba: le top news... Dybala scalpita per la Juve, Gosens con la maschera, blindato Egharevba: le top news delle 18
Fiorentina, l'ex ds del Rakow fa sperare: "Troppa differenza fra Italia e Polonia"... Fiorentina, l'ex ds del Rakow fa sperare: "Troppa differenza fra Italia e Polonia"
Altre notizie Serie A
Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere... Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere Como"
Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza... TMWDietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra... Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra
Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"... Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"
Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"... Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"
Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter... Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter
Lecce, i convocati di Di Francesco per il Como: nessuna novità, c’è Gandelman Lecce, i convocati di Di Francesco per il Como: nessuna novità, c’è Gandelman
Verona, i convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini e Valentini,... Verona, i convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini e Valentini, out Lovric
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
4 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
5 Giuntoli ha azzeccato tre colpi, Comolli zero. La Juventus non ha nuovi titolari
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine top news n.1 Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow
Immagine top news n.3 Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
Immagine top news n.4 Roma-Bologna, com'è andato l'unico precedente stagionale. Italiano avanti su Gasperini
Immagine top news n.5 Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern
Immagine top news n.6 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
Immagine top news n.7 Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere Como"
Immagine news Serie A n.2 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine news Serie A n.3 Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra
Immagine news Serie A n.4 Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"
Immagine news Serie A n.6 Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, mossa a sorpresa di Bianco: Colpani giocherà come quinto di centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Ad Avellino si ferma Pandolfi: l'attaccante potrebbe saltare le prossime tre gare
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Adorante a rischio per un problema alla schiena. Chi affiancherà Yeboah in attacco?
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Brugman sul Palermo: "Dobbiamo temere più noi stessi dei rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Immagine news Serie C n.2 "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga
Immagine news Serie C n.4 La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi
Immagine news Serie C n.6 Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco esterno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…