TMW Juventus, il discorso di Elkann ai giocatori: dalla dichiarazione d'intenti al richiamo alla storia

La Juventus si è ritrovata al J Museum per la cena di Natale. John Elkann si è rivolto alla squadra in un videomessaggio, nel corso del quale ha mandato un segnale di unione e di fiducia per l'immediato futuro.

Queste le sue parole: "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte. State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere.

Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti".