Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo

La pochezza di 4 punti conquistati sui 28 messi in palio. È il magro bottino dei nerazzurri del Pisa quando hanno incrociato sulla loro strada i bianconeri della Juventus. Ovviamente stiamo scrivendo di scontri diretti in Serie A giocati sia in Toscana che in Piemonte. Perché su complessivi 14 match fra la fine degli anni Sessanta i l’inizio dei Novanta, del secolo scorso, mai i predecessori di Moreo e soci hanno colto un successo. Al massimo, tutti con vista Torre pendente, ci sono scappati dei segni X, 4 per la precisione.

Di Pisa-Juve ne rintracciamo 7.

Per 4 volte nessun vincitore (con il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0 a farla da padrone, per via delle sue 3 caps consecutive), in 3 occasioni segno 2 in schedina.

L’ultima volta, annata 1990-1991, fu pantagruelico 1-5: Casiraghi al 20’, Baggio al 37’, Casiraghi al 49’, Simeone al 59’, Casiraghi al 73’, Baggio all’80’.

Insomma, marcatori (da un lato e dall’altro) di una certa caratura…

Come arrivano a questo match le due compagini?

Nerazzurri con 11 punti (1V – 8X – 7P con 12GF e 22GS), la metà circa, 6, all’Arena Garibaldi – Anconetani (1V – 3X – 4P con 1GF e 5GS). Sono reduci dal 2-2 in trasferta a Cagliari. Non vincono dall’11esimo turno. Bianconeri a quota 29 (8V – 5X – 3P con 21GF e 15GS), circa un terzo, 11, lontano dallo Stadium (3V – 2X – 3P con 7GF e 8GS). Vengono dalle vittorie negli scontri diretti a Bologna e con la Roma. Proprio al Dall’Ara hanno ritrovato quel clean sheet in esterna che mancava dallo scorso 31 agosto, in occasione della trasferta a Genova.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A)

7 incontri disputati

0 vittorie Pisa

4 pareggi

3 vittorie Juventus

4 gol fatti Pisa

12 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Juventus 0-0, 23° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Juventus 1-5, 16° giornata 1990/1991