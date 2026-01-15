TMW L'arrivo di Buonanotte libera Harrison per la Fiorentina. Fumata bianca in vista con il Leeds

Sono un paio di giorni che il trasferimento di Jack Harrison dal Leeds alla Fiorentina sembra ormai cosa fatta, ma nelle scorse ore sulla linea della trattativa di calciomercato internazionale è calato un po' di silenzio. Nulla che possa far temere un'interruzione dei dialoghi e una trattativa che rischi di saltare.

Secondo quanto appreso da TMW, i contatti tra Fiorentina e Leeds sono andati avanti anche nella giornata di oggi e la fumata bianca che confermi la definitiva chiusura dell'affare si sta facendo sempre più visibile. Mancano giusto gli ultimi dettagli da risolvere, dopo aver a lungo contrattato sulle modalità del riscatto e sul contratto dello stesso Harrison, ma si respira una grande fiducia.

Harrison si avvicina alla Fiorentina, a maggior ragione dopo che nelle scorse ore il Leeds ha completato un nuovo acquisto per la propria trequarti d'attacco, rilevando il centrocampista offensivo di nazionalità argentina Facundo Buonanotte, di proprietà del Chelsea, dal Brighton. Questo si leggeva nella nota ufficiale pubblicata dai Peacocks: "Il Leeds United è lieto di annunciare l'arrivo di Facundo Buonanotte in prestito fino al termine della stagione di Premier League 2025/26. I Whites si sono assicurati i servizi del nazionale argentino per il resto della stagione, proveniente dal Brighton & Hove Albion, altra squadra di massima serie".