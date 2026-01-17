L'associazione centro di coordinamento dei viola club saluta Commisso: "Buon viaggio presidente"
TUTTO mercato WEB
Il mondo Fiorentina piange la scomparsa di Rocco Commisso. Il numero uno viola si è spento nella notte dopo una lunga malattia. E i tifosi hanno voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia. Questo il messaggio pubblicato sui canali social da parte dell'associazione centro di coordinamento dei viola club: "Buon viaggio presidente".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile