L'Atalanta è già in vantaggio: De Ketelaere impallina il Torino con un colpo di testa
Si sblocca dopo poco più di dieci minuti la sfida tra Atalanta e Torino con il gol che porta la firma di Charles De Ketelaere, che torna al gol dopo 118 giorni. Il belga è bravo ad attaccare il primo palo e ad incornare sul cross di Bernasconi.
