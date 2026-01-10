Atalanta, De Ketelaere: "Gol molto pesante, ora dobbiamo avere questa continuità"

Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta 2-0 sul Torino: "Gol molto pesante, per la continuità che dobbiamo avere. Bella vittoria, tre punti pesanti. Stiamo facendo un bel lavoro tutta la squadra corre tanto e anche la difesa sta facendo molto bene. Se continuiamo a fare punti ci avviciniamo alla zona Europa, bisogna vincere queste partite per migliorare la nostra classifica".