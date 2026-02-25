TMW
L'Atalanta ha in pugno il 'nuovo Lookman'. Trattativa molto avanzata per Bidemi Amole
L'Atalanta è in campo per il ritorno del playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma nel frattempo lavora a fari spenti anche sul mercato.
E in queste ore l'Atalanta potrebbe aver chiuso la trattativa per assicurarsi quello che in patria chiamano già come il 'nuovo Lookman'. Secondo quanto appreso da TMW, sono infatti in corso dei contatti molto avanzati da parte della Dea per assicurarsi Bidemi Amole (18 anni), attaccante nigeriano classe 2007 che attualmente gioca in patria, con il Real Sapphire FC.
