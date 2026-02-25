Atalanta, serata storica. Mai aveva ribaltato uno svantaggio di due reti in Europa
Per la prima volta nella sua storia in Europa, l'Atalanta supera un turno ad eliminazione diretta ribaltando uno svantaggio di due reti. Per la verità non sono stati tantissimi i ribaltoni e bisogna risalire all'era Mondonico, nell'incredibile epopea della Coppa delle Coppe 1987/88 con gli orobici che all'epoca pur giocando in Serie B arrivarono fino alle semifinali della manifestazione.
In quel torneo l'Atalanta ribaltò i gallesi del Merthyr Tydfil (ko 2-1 all'andata, successo 2-0 al ritorno) e i greci dell'OFI Creta (1-0 per gli isolani all'andata, 2-0 nerazzurro al ritorno). Tutte comunque situazioni dove c'era un gol da recuperare e nel caso del 2-0 al Merthyr Tydfil anche il vantaggio dei gol in trasferta. Scenari simili negli anni non si sono mai ripetuti, nemmeno nell'anno della vittoria in Europa League dove la squadra di Gian Piero Gasperini non ebbe bisogno di questo tipo di imprese.