L'Atalanta la sblocca a Pisa: Krstovic entra e segna subito l'1-0 alla Cetilar Arena
L'Atalanta sblocca la sfida di Pisa. Dopo aver sofferto per larghi tratti del match, i nerazzurri ospiti passano in vantaggio all'83' con un'azione davvero rocambolesca. Ederson allarga su Sulemana che va al cross trovando la zampata vincente sotto misura di Nikola Krstovic, appena entrato al posto di Zalewski e autore dell'1-0. Gol confermato dopo il check del VAR e nonostante le polemiche dei padroni di casa.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
