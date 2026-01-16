L'Atalanta la sblocca a Pisa: Krstovic entra e segna subito l'1-0 alla Cetinar Arena
TUTTO mercato WEB
L'Atalanta sblocca la sfida di Pisa. Dopo aver sofferto per larghi tratti del match, i nerazzurri ospiti passano in vantaggio all'83' con un'azione davvero rocambolesca. Ederson allarga su Sulemana che va al cross trovando la zampata vincente sotto misura di Nikola Krstovic, appena entrato al posto di Zalewski e autore dell'1-0. Gol confermato dopo il check del VAR e nonostante le polemiche dei padroni di casa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile