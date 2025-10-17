L'Atalanta riparte dalla Lazio, per Juric ci sono anche le sfide al Milan e a De Zerbi
La Serie A riapre i battenti dopo la sosta per le Nazionali, e lo fa con un ricco programma che da qui al prossimo stop del campionato (weekend del 15-16 novembre) vedrà protagonista anche la Champions League. In particolare, per l'Atalanta, saranno sette le sfide fino alla prossima sosta, con la squadra di mister Juric che tornerà in campo a Bergamo domenica contro la Lazio.
Poi, come detto, tra una Cremonese, un Milan e l'Udinese, per i nerazzurri ci sarà anche un doppio confronto europeo con le sfide allo Slavia Praga e al Marsiglia di De Zerbi, valevoli rispettivamente per la 3^ e 4^ giornata della League Phase: due gare fondamentali per provare a dare continuità alla vittoria sul Club Brugge di fine settembre (arrivata dopo il pesante ko all'esordio contro il PSG per 4-0). Chiusura con il match casalingo contro il Sassuolo.
Di seguito il programma delle sfide dell'Atalanta fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Atalanta-Lazio (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- Atalanta-Slavia Praga (Champions League, 3^ giornata), mercoledì 22 ottobre
- Cremonese-Atalanta (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre
- Atalanta-Milan (Serie A, 9^ giornata), martedì 28 ottobre
- Udinese-Atalanta (Serie A, 10^ giornata), sabato 1 novembre
- Marsiglia-Atalanta (Champions League, 4^ giornata), mercoledì 5 novembre
- Atalanta-Sassuolo (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre
