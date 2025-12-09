L'Atalanta spreca due occasioni, il Chelsea segna al primo tentativo: 0-1 dopo 45 minuti
L'Atalanta chiude in svantaggio il primo tempo della prestigiosa gara di Champions League contro il Chelsea, valida per la sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Risultato ingiusto per quanto espresso dai nerazzurri almeno finora, viste le due occasioni da rete non sfruttate e la pressione costante ai danni dei Bleus.
Lookman ispirato, Bellanova ko
La Dea parte subito forte, sfruttando principalmente le giocate nello stretto di De Ketelaere e le scorribande palla al piede di Lookman. La prima palla gol arriva proprio dai piedi del nigeriano, che al 6' mette nel mezzo un pallone insidioso cha l'attenta difesa di Maresca è brava però a spazzare via. Dopo l'uscita per infortunio di Bellanova al 16' (problema al flessore, dentro Zappacosta), la truppa di mister Palladino ha un'altra occasione con Lookman, ma anche stavolta il giovanissimo Acheampong risponde da veterano e sventa il pericolo.
Joao Pedro fredda la New Balance Arena
Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio si materializza al 26', quando sugli sviluppi di un cross battuto corto il Chelsea firma lo 0-1 con una zampata di Joao Pedro su cross di James. L'Atalanta accusa il colpo e non riesce più a creare veri pericoli per Sanchez, seppur mostrando ancora tanta qualità nel palleggio. Ospiti, sul fronte opposto, più propensi a difendersi e ripartire in contropiede, ma comunque cinici.