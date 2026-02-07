Serie B, le formazioni ufficiali di Spezia-Entella: tante assenze per Donadoni

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Spezia-Entella. Lo Spezia ritrova il suo pubblico al Picco per un altro scontro diretto rovente. In Viale Fieschi arriva la Virtus Entella, diretta concorrente per la salvezza e con tante difficoltà fuori casa.

Donadoni non ha Vlahovic squalificato, così come Verde volato in Turchia e Lapadula. Gastroenterite per Bellemo, praticamente ai box. Dall’altra parte Chiappella ritrova Tiritiello in difesa e ha tanti giocatori nuovi da inserire.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Di Serio.

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.