Hojlund e McTominay annullano il rigore di Malinovskyi: Napoli avanti 2-1 sul Genoa al 45'

Si chiude la prima frazione di gara al "Ferraris" con il Napoli avanti 2-1 sul Genoa di Daniele De Rossi. I primi 45 minuti di gioco sono stati comunque molto piacevoli con tanti ribaltamenti di fronte.

La sblocca subito Malinovskyi dal dischetto

Dopo appena 16 secondi Vitinha approfitta di un retropassaggio corto di Buongiorno per recuperare palla ed entrare in area ma viene steso da Meret. Massa, dopo essere chiamato dal VAR all’on-field review assegna la massima punizione per i padroni di casa e ammonisce l’estremo difensore dei partenopei. Dal dischetto si presenta Malinovskyi che sblocca il punteggio. La risposta della squadra di Conte arriva al 12’ quando McTominay raccoglie una respinta della retroguardia di casa e calcia di prima intenzione ma il pallone si perde alto sopra la traversa.

Uno due Hojlund-McTominay

Nel giro di due minuti il Napoli la ribalta: McTominay calcia dalla distanza trovando al risposta di Bijlow ma sulla respinta il più lesto ad arrivare è Hojlund che gonfia la rete. 120 secondi più tardi ancora lo scozzese è protagonista di una grande giocata: prima fa sedere Malinovskyi e poi calcia dalla distanza superando ancora Bijlow. Ancora Malinovskyi va vicino al gol a cinque dal riposo con un mancino dalla distanza che chiama Meret al grande intervento.