Lutto nel mondo del calcio: è morto Pierangelo Belli, portiere del Milan negli anni '60-'70

Giornata triste per il Milan, che piange la scomparsa di un suo ex giocatore. Si tratta di Pierangelo Belli, portiere cresciuto nelle Giovanili rossonere e che poi ha difeso i pali della prima squadra tra il 1966 e il 1973. In 7 stagioni ha conquistato 1 scudetto, 3 Coppe Italia, 1 Coppa dei Campioni 2 Coppe delle Coppe e 1 Coppa Intercontinentale. Per lui con il Milan anche 1 alloro a livello giovanile, ovvero il Torneo di Viareggio.

Il club rossonero ha voluto salutarlo così, con un post sui propri canali social: "È stato uno dei titolari di un Milan bellissimo e romantico. È mancato Pierangelo Belli. Un rossonero vero, un uomo buono e un portiere di classe. Negli anni delle Giovanili e dal 1966 al 1973 in Prima Squadra, i nostri colori sono stati casa sua. Il Milan partecipa al lutto della famiglia con sincera commozione".