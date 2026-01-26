Tre colpi da oltre 20 milioni e non è ancora finita: le idee del Pisa per la fine del mercato

Fino ad oggi, quando manca una settimana alla fine dei giochi per il calciomercato di gennaio 2026, il Pisa si è preso un posto da protagonista nella finestra delle trattative invernali, sia per i colpi effettuati che per quelli solo sfiorati, si veda per esempio la telenovela in salsa messicana legata al possibile ritorno in Serie A di Joao Pedro, poi però sfumato.

Sono già stati tre i colpi messi a segno dal Pisa, che promette di non aver finito qua il proprio lavoro. Ci sarà qualche uscita, Tramoni per esempio sembra ormai avvicinarsi fortemente al Parma, ma anche nuove entrate. Nelle idee della società toscana, infatti, mancano almeno due rinforzi da completare in questa ultima settimana di trattative, se non tre. Il Ds Vaira è al lavoro per trovare il rimpiazzo di Nzola per l'attacco, a livello numerico, ma anche un altro esterno o comunque centrocampista offensivo che rimpiazzi appunto Tramoni. Volendo, nelle idee del Pisa ci sarebbe posto anche per un rinforzo in difesa, ma è ancora da individuare.

Di certo c'è che il Pisa per il momento ha già investito oltre 20 milioni di euro in questo mercato di gennaio, per opporsi a un destino che sembra scritto: 9 milioni per l'attaccante Durosinmi, che ha già restituito un punto grazie a un suo gol, più altri 5 per Bozhinov e una decina nel pacchetto concordato con l'Independiente per Loyola. Spese non proprio da neopromossa o matricola, che raccontano bene le intenzioni.

ACQUISTI

Felipe Loyola (C) (Independiente) PRE

Rosen Bozhinov (D) (Royal Antwerp) DEF

Rafiu Durosinmi (A) (Viktoria Plzen) DEF

CESSIONI

Tomás Esteves (D) (Bari, Bari) PRE

Adrian Raychev (A) (Pontedera) PRE

Jeremy Mbambi (D) (Pontedera) PRE

Ante Vukovic (P) (Mantova) PRE

Giacomo Maucci (C) (Ospitaletto) PRE

Alessandro Arena (A) (Arezzo) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato