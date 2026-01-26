Como quasi fermo a gennaio, occhio agli ultimi giorni. Quella pazza idea Bernardo Silva...

Il Como si sta godendo appieno la propria crescita, che vede i lariani progredire sul campo grazie sia agli investimenti fatti sul mercato che iniziano a fruttare e a riportare qualcosa indietro, sia al lavoro fatto sui singoli profili da Cesc Fabregas, che in riva al lago è più di un 'semplice' allenatore, è un factotum.

Per il momento il Como non ha acquistato nessuno in questo mercato di gennaio, ma sembra un po' la classica situazione da quiete prima della tempesta. C'è giusto un volto nuovo, quello del portiere svedese Tornqvist che ha fatto rientro dal periodo trascorso in prestito al Mjallby, con il quale si è laureato campione nazionale del suo paese. Ad oggi si segnalano perciò soprattutto le cessioni, quelle di Verdi e Sala in Serie B e Dossena, mai utilizzato da Fabregas dopo il rientro dal grave infortunio, prestato indietro al Cagliari.

Ci sarà spazio per qualche acquisto dell'ultima settimana, o il Como rimarrà così? Ufficiosamente dal club fanno trapelare perlopiù questa seconda versione, ma la sensazione che accompagna molti è che in caso di occasionissima, i lariani non si faranno trovare impreparati. C'è chi racconta per esempio del sogno Bernardo Silva... Intanto però il Como ha chiuso un acquisto di prospettiva futura come quello di Andres Cuenca dal Barcellona e avanza anche per Kaiki Bruno, terzino del Cruzeiro. E nelle scorse ore ha definito il prestito di Posch al Mainz, dopo averne anticipato il riscatto dal Bologna.

ACQUISTI

Noel Törnqvist (P) (Mjällby) FP

CESSIONI

Alberto Dossena (D) (Cagliari) PRE

Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE

Simone Verdi (A) (Südtirol) DEF

Marco Sala (D) (Avellino) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato