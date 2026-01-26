Ufficiale Un talento olandese dal nome italiano, la Juve ingaggia Fortunato Krediet. Giocherà nell'U16

La Juventus pesca in Olanda per rinforzare il settore giovanile. Il club rende noto l'ingaggio di Fortunato Krediet, centrocampista classe 2010 che ha firmato fino al 2028 e giocherà nella squadra Under 16 allenata da Alessandro Gridel.

Il giocatore è stato acquistato dal Feyenoord e in precedenza ha militato nel settore giovanile dell'Utrecht, del Zeeburgia e del PSV Eindhoven.

Il sito ufficiale del club bianconero lo descrive così: "Strutturato fisicamente, Krediet unisce a un ottimo senso della posizione, qualità tecniche importanti e un'ottima abilità in fase di interdizione. Il suo approdo a Vinovo rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di crescita e scouting internazionale del Club, volto a valorizzare i migliori profili del panorama calcistico europeo e non".