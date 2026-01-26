Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lotito spiega la situazione Romagnoli, Kone e Milinkovic-Savic ai box. Le top news delle 18


Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:00Serie A
Gaetano Mocciaro

“È stata una decisione meditata”. Claudio Lotito torna così sul clamoroso dietrofront della sua Lazio: dopo che Alessio Romagnoli aveva salutato tutti, pronto al trasferimento in Qatar, il club biancoceleste ha comunicato che il difensore sarebbe rimasto alla corte di Maurizio Sarri. Una decisione che, spiega Lotito a RomaToday, è arrivata perché “abbiamo valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e scelto di non indebolire la squadra”.

Adesso il futuro del difensore resta un caso: il difensore centrale vuole andare via e il rischio è di trattenerlo contro la sua volontà: “È un professionista sotto contratto ed è un punto di riferimento per questa squadra - ha aggiunto Lotito -. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. Le dinamiche personali si gestiscono internamente”.

Tegola in casa Roma. Dopo l'infortunio patito nel secondo tempo della gara contro il Milan di ieri sera, il centrocampista della Roma Manu Kone si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Secondo le prime indiscrezioni il francese dovrà restare ai box per almeno un mese, il che rappresenta un problema non da poco per Gian Piero Gasperini, visto che il calendario sarà molto fitto e Kone non ha un vero e proprio sostituto. La parziale buona notizia è quella relativa al ritorno di Neil El Aynaoui dalla Coppa d'Africa, con il marocchino che sarà un'opzione in più per il tecnico giallorosso.

Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il portiere Vanja Milinkovic-Savic, portiere che nella serata di ieri ha dovuto rinunciare alla sfida poi persa contro la Juventus per 3-0, gara in cui è stato sostituito da Meret. Un infortunio, quello dell'ex Torino, che va così ad aggiungersi ai tanti altri dei giocatori della rosa azzurra, ultimo in questo senso quello di David Neres che si è operato alla caviglia nelle scorse ore.

La nota del Napoli spiega quanto segue: "Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo".

Un problema muscolare quindi, col Napoli che non ha però specificato il grado. Generalmente, per infortuni del genere di gravità non particolarmente pronunciata, occorrono dalle 2 alle 3 settimane di stop a seconda della capacità di recupero del muscolo. Se così fosse, Milinkovic-Savic potrebbe saltare la prossima decisiva sfida col Chelsea in Champions League in programma mercoledì 28 gennaio, più le sfide di campionato contro Fiorentina e Genoa, con possibilità di recupero per il big match contro la Roma al Maradona del 15 febbraio o per la successiva contro l'Atalanta alla New Balance Arena.

Il Cagliari si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo per il proprio attacco e conoscerà un nuovo uruguayano in Sardegna. Tutto definito per l'acquisto di Agustin Albarracin, classe 2005 che arriva negli isolani dal Boston River, società della capitale del paese Montevideo. Per il suo acquisto, il Cagliari versa 2 milioni di euro nelle casse del Boston River, che si riserva però il 30% sulla futura ed eventuale plusvalenza che dovessero realizzare a Cagliari.

Il Parma guarda a Firenze per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano sta pensando ad Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia. La trattativa è ben avviata: Nicolussi è da tempo non più centrale nel progetto tecnico dei viola di Paolo Vanoli. Ovviamente è coinvolto anche il club lagunare, che in estate aveva ceduto il centrocampista scuola Juventus in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni.

