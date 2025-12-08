Il Leeds pensa a Baturina per gennaio: no secco del Como. Il punto sulla trattativa

Il Como ha messo gli occhi su Martin Baturina in estate, lo ha inseguito, lo ha corteggiato e alla fine lo ha ingaggiato. Adesso però il centrocampista non sta trovando lo spazio che sperava e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Secondo quanto riportato da SportMediaset, c'è già stato un primo approccio da parte del Leeds, squadra che milita in Premier League e che lo scorso weekend ha pareggiato 3-3 contro il Liverpool di Slot.

Il problema per gli inglesi però è che i lariani credono fermamente nelle qualità del croato e hanno bloccato la trattativa sul nascere. Da capire quale sarà l'eventuale evoluzione. Il classe 2003 fino a questo momento ha collezionato 9 presenze con il Como, 7 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando un gol. Per lui i minuti sul terreno di gioco sono in tutto solo 257.

In carriera, oltre a quelle con il club lombardo, ha collezionato 165 gettoni e 22 gol con la Dinamo Zagabria e 15 apparizioni e una rete con la seconda squadra dei croati. Inoltre è sceso in campo 15 volte con la Nazionale, siglando un gol. Nel suo palmares annovera 4 campionati croati, una Coppa di Croazia e 2 Supercoppe Croate.