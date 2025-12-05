Ola Aina al centro di triangolo amoroso con un compagno? "Show interamente sceneggiato"

Il difensore del Nottingham Forest, Ola Aina, è finito involontariamente al centro di un turbinio di pettegolezzi dopo la sua apparizione nello show di Channel 4.0 intitolato ‘Savage Kids & Agony Aunties’. La serie prevede che un panel di bambini e adulti offra consigli su presunti "dilemmi", con argomentazioni contrapposte e un vincitore finale. "Il mio dilemma è che sono in una fase di frequentazione con la ragazza di un altro calciatore", ha confessato Aina. Quando gli è stato chiesto se potesse rivelare l'identità dell'altro giocatore, il 29enne ha aggiunto: "Non posso rivelarlo". Ha poi specificato di essere nella fase del "parlare", e non ancora dell’"ufficializzare", con la relazione che durava solo da poche settimane.

La smentita pubblica sui social

Subito dopo la messa in onda, si è scatenato il gossip con molti fan convinti che il difensore stesse raccontando una vera soap opera della sua vita. L'ex stella di Chelsea e Fulham è stato perciò costretto a intervenire sui social media per smentire pubblicamente l'accaduto (e screditare del tutto la trasmissione, ndr): "A tutti coloro che si stanno interrogando. Voglio essere chiaro su una cosa", ha scritto. "Lo show che sta circolando è interamente sceneggiato e creato per intrattenimento. La trama non riflette la mia vita, le mie relazioni o chiunque sia connesso a me. Non è radicata in alcun modo nella realtà".

"Capisco che le clip possano prendere vita propria, specialmente online, ma spero che la gente possa riconoscere questo per quello che è: semplice contenuto. Sono orgoglioso di chi sono dentro e fuori dal campo, e non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo. Amore a tutti".